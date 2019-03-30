Український баскетболіст несподівано не зіграв за свій клуб в НБА: відео
Український центровий "Атланти" Олексій Лень не взяв участі в матчі регулярного чемпіонату проти "Портленду" (98:118).
"Атланта" – "Портленд" 98:118 (30:38, 21:22, 25:30, 22:28)
Читайте також: "Детройт" Михайлюка розчавив "Орландо", українець знову не зіграв: відео
Найрезультативнішим гравцем "Атланти" став Трей Янг (26 очок), хоча він реалізував лише один дальній кидок з восьми. У "Портленда" 36 очок в активі Деміана Лілларда.
Для самої "Атланти" результат не мав значення, оскільки в плей-оф вона не потрапляє, і навіть змінити турнірне становище не може ніякий результат.
До цього матчу Олексій Лень 27 березня зіграв проти "Нью-Орлеана". За 26 з половиною хвилин, проведених на майданчику, українець встиг відзначитися 13 очками, віддати 2 передачі та здійснити 7 підбирань.
"Атланта" займає 12 місце в Східній конференції. Наступний матч вона проведе 31 березня проти "Мілуокі".
Відеоогляд матчу Атланта – Портленд
Вибір редакції
-
Росіянин Прокунін офіційно покинув пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону29 березня , 21:52
-
Українська дзюдоїстка Білодід вперше за два роки програла, але все одно здобула нагороду29 березня , 16:26
-
УЄФА суворо покарав "Шахтар" за прояв расизму під час матчу з "Айнтрахтом"29 березня , 10:24