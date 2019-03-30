Український баскетболіст несподівано не зіграв за свій клуб в НБА: відео

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Олексій Лень не зіграв за "Атланту"
Олексій Лень не зіграв за "Атланту" / Фото з відкритих джерел

Український центровий "Атланти" Олексій Лень не взяв участі в матчі регулярного чемпіонату проти "Портленду" (98:118).

"Атланта" – "Портленд" 98:118 (30:38, 21:22, 25:30, 22:28)

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Найрезультативнішим гравцем "Атланти" став Трей Янг (26 очок), хоча він реалізував лише один дальній кидок з восьми. У "Портленда" 36 очок в активі Деміана Лілларда.

Для самої "Атланти" результат не мав значення, оскільки в плей-оф вона не потрапляє, і навіть змінити турнірне становище не може ніякий результат.

До цього матчу Олексій Лень 27 березня зіграв проти "Нью-Орлеана". За 26 з половиною хвилин, проведених на майданчику, українець встиг відзначитися 13 очками, віддати 2 передачі та здійснити 7 підбирань.

"Атланта" займає 12 місце в Східній конференції. Наступний матч вона проведе 31 березня проти "Мілуокі".

Відеоогляд матчу Атланта – Портленд

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Теги: Новини Спорту Олексій Лень Спорт Баскетбол
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