Український баскетболіст претендує на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії

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Володимир Герун
Володимир Герун / ФБУ

Бігмен національної збірної України Володимир Герун претендує на титул MVP (Most Valuable Player, найцінніший гравець) регулярного чемпіонату Іспанії. Голосування триває на офіційному сайті Ліги АСВ.

На даний момент Геруна випереджає лише розігруючий "Ховентуда" Ніколас Лапровіттола.

До слова: Став відомий головний претендент на посаду тренера збірної України баскетболу

Підтримати Володимира Геруна своїм голосом ви можете, взявши участь в опитуванні, яке проходить за цим посиланням. Це голосування є частиною підсумкового визначення MVP (25%), в якому також будуть окремо враховуватись голоси гравців, тренерів та преси.

Варто додати, що Герун став найціннішим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії. У матчі проти "Гран Канарії" український легіонер "Бреогана" за 28 хвилин набрав 25 очок (9/14 двоочкових, 7/8 штрафних), зробив 7 підбирань (4 у нападі) та 2 передачі, заробивши на собі 9 фолів, а його рейтинг ефективності склав 36 балів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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