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Український баскетболіст прикро травмувався у матчі НБА

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Олексій Лень / GETTY IMAGES

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень травмувався у матчі НБА проти "Клівленда". Центровий пошкодив гомілкостоп.

Про травму українця "Атланта" повідомила у своєму твіттері. Про терміни відновлення у клубі не повідомляють.

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Українець провів у грі тільки шість хвилин, після чого покинув майданчик і не повертався до кінця матчу. Його команда поступилася "Клівленду".

Всього в нинішньому сезоні Лень взяв участь у 29 матчах "Атланти". У середньому українець проводить на паркеті понад 18 хвилини за матч і набирає 8,6 очка.

"Атланта" після восьми поспіль поразок у рамках НБА посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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