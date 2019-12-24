Український баскетболіст прикро травмувався у матчі НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень травмувався у матчі НБА проти "Клівленда". Центровий пошкодив гомілкостоп.

Про травму українця "Атланта" повідомила у своєму твіттері. Про терміни відновлення у клубі не повідомляють.

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Alex Len (left ankle sprain) will not return to tonight’s game. — Hawks PR (@HawksPR) 24 декабря 2019 г.

Українець провів у грі тільки шість хвилин, після чого покинув майданчик і не повертався до кінця матчу. Його команда поступилася "Клівленду".

Всього в нинішньому сезоні Лень взяв участь у 29 матчах "Атланти". У середньому українець проводить на паркеті понад 18 хвилини за матч і набирає 8,6 очка.

"Атланта" після восьми поспіль поразок у рамках НБА посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції.