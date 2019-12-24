Український баскетболіст прикро травмувався у матчі НБА
Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень травмувався у матчі НБА проти "Клівленда". Центровий пошкодив гомілкостоп.
Про травму українця "Атланта" повідомила у своєму твіттері. Про терміни відновлення у клубі не повідомляють.
Читайте також: Михайлюк провів відмінну гру за "Детройт", Лень не допоміг "Атланті" уникнути поразки: відео
Українець провів у грі тільки шість хвилин, після чого покинув майданчик і не повертався до кінця матчу. Його команда поступилася "Клівленду".
Всього в нинішньому сезоні Лень взяв участь у 29 матчах "Атланти". У середньому українець проводить на паркеті понад 18 хвилини за матч і набирає 8,6 очка.
"Атланта" після восьми поспіль поразок у рамках НБА посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі