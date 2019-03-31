Український баскетболіст привіз трофей на матч "Барселони" на "Камп Ноу": фото

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Артем Пустовий
Артем Пустовий / twitter.com/FCBbasket

Баскетболіст збірної України Артем Пустовий, який виступає за іспанську "Барселону", відвідав матч футбольної команди каталонців.

Пустовий разом з баскетболістами "Барселони" привіз Кубок Іспанії на стадіон "Камп Ноу" і презентував його вболівальникам футбольного клубу перед матчем 29-го туру Прімери проти "Еспаньйола".

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Українець Пустовий разом з "Барселоною" здобув перемогу в Кубку Іспанії ще 17 лютого. У фіналі каталонці перемогли мадридський "Реал" 93:94.

Футбольний матч між "Барселоною" та "Еспаньйолом" завершився впевненою перемогою господарів 2:0. Дубль оформив Ліонель Мессі.

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Теги: Спорт Баскетбол
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