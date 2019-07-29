Український баскетболіст розповів про свій конфлікт із зірковим Кобі Браянтом

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Кобі Браянт та Станіслав Медведенко
Кобі Браянт та Станіслав Медведенко

Український баскетболіст Станіслав Медведенко шість сезонів виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс". З цією командою він двічі вигравав титул чемпіонат НБА. Але без конфліктів у команді не обходилося.

На той час у команді виступали Шакіл О'Ніл та Кобе Браянт. останній мав доволі "важкий" характер і конфліктував з багатьма гравцями. У тому числі і з українцем.

"Не всі витримують випробування славою. Іноді самолюбство зірок доходить до критичної позначки. Так на певному етапі було і з Браянтом. Він на якомусь відрізку часу втратив свої життєві орієнтири. Кобі намагався зневажливо поводитися зі мною. Я з цим і не думав миритися. В результаті у нас із ним і виникали розбіжності. Але до бійок справа не дійшла. А потім, як це часто буває, ми з ним навіть подружилися", – розповів Медведенко в інтерв'ю "Укрінформу".

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Варто додати, зо Медведенко мав певні труднощі й з головним тренером "Лейкерс" Філом Джексоном.

"Спочатку всю його систему – трикутник – вважав безглуздою. Потім, коли почав її розуміти, поміняв свою думку. Найважчою вправою у Філа була «душогубка». Наприкінці тренування, коли всі 15 гравців фізично підсіли, на тлі втоми проводили останню вправу – пробиття штрафних кидків. Реалізація повинна скласти не менше 76 відсотків. Кожен кидає по одному штрафному. З 15-х не забити могли тільки четверо. Якщо більше – вся команда ставала на лицьову і перебігали майданчик 10 разів. А потім – знову починали серію кидків. І кидали доти, допоки реалізація не становила більш як 76 відсотків. Іноді виконання цієї вправи дуже сильно затягувалося. Коли в команді грали Шакіл О'Ніл і Хорас Грант, це траплялося частіше – у них із реалізацією штрафних було не дуже", – розповів Медведенко.

Варто нагадати, що у 2019 році Станіслав Медведенко балотувався до Верховної Ради як самовисуванець. Але не зумів пройти.

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
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