Український баскетболіст увійшов в топ-5 гравців чемпіонату Іспанії

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Володимир Герун
Володимир Герун

Центровий збірної України та "Бреогана" Володимир Герун ввійшов у топ-5 найкращих гравців чемпіонату Іспанії.

Він посів п’яте місце в опитуванні, яке проводили серед уболівальників, журналістів, гравців та тренерів. Уболівальники визнали Геруна одним з найкращих, попри останнє місце його команди.

До слова: Опубліковано топ-5 відео найкращих блок-шотів чемпіонату України з баскетболу

Поточного сезону Герун зіграв в 33-х поєдинках. У середньому набирає 11,4 очка, 6,6 підбирання за матч.

Топ-5 гравців чемпіонату Іспанії:
1. Ніколас Лапровіттола – 100 балів ("Ховентуд")
2. Факу Кампаццо – 50 ("Реал")
3. Боян Дублевич – 23 ("Валенсія")
4. Вальтер Таварес – 21 ("Реал")
5. Володимир Герун – 15 ("Бреоган")

 

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Теги: Спорт Баскетбол
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