Український баскетболіст в НБА здав тест на коронавірус, захворювання виявили у його партнера

Український баскетболіст Святослав Михайлюк здав тест на коронавірус. Михайлюк виступає в НБА за команду "Детройт". Святослав та інші гравці пройшли тест на коронавірус, адже вірус було виявлено у гравця "Детройту" Крістіана Вуда.

У коментарі mavpabasket.com Михайлюк розповів, що все ще чекає результатів тесту. "Обіцяли їх надати найближчим часом", – сказав українець.

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Форвард "Пістонс" додав, що гравці його клубу перебуває на домашній самоізоляції.

Зараз деякі команди НБА, включаючи "Детройт", перебувають на карантині. Ми на домашній самоізоляції. Гравці не спілкуються між собою на цю тему, але наша спільна позиція – потрібно зробити все, щоб не було паніки між людьми. Звичайно, завдання для всіх – дограти чемпіонат. Ми намагаємося не контактувати з іншими людьми,

– резюмував Святослав.

Що стосується гравця "Детройту" Крістіана Вуда, то у центрового немає симптомів захворювання, але він перебуває під наглядом.

У Вуда був виявлений коронавірус уже після матчу проти "Юти", який відбувся 8 березня.

Через декілька днів після тієї гри у баскетболіста "Юти" Руді Гобера був виявлений коронавірус. Гобер заразив партнера по команді Донована Мітчелла.

Таким чином, Крістіан Вуд з "Детройту" став третім спортсменом з НБА з позитивним тестом на коронавірус.

Наразі матчі НБА призупинені на невизначений термін.

Скільки людей інфіковані COVID-19? У США, за останніми даними CNN, кількість хворих досягла майже 3 500 осіб, жертв уже 65. Станом на ранок 16 березня кількість інфікованих COVID-19 у всьому світі перевищила 169 тисяч осіб.



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