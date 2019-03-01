Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА

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Олексій Лень
Олексій Лень

Український баскетболіст Олексій Лень виставив на благодійний аукціон майку гравця НБА Вінса Картера з автографом.

Стартова ціна лоту – 4 тисяч гривень. Кожен наступний крок – 100 гривень. Свої ставки можна робити під постом баскетбольного клубу "Дніпро", який і виклав відео про аукціон.

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Сам аукціон триватиме до 12:00 8 березня.

Окрім майки легендарного баскетболіста "Атланти" з його автографом, переможець отримає два квитки на Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу, який відбудеться 9-10 березня у спортивному комплексі "Шинник" у Дніпрі. Там і відбудеться вручення майки переможцю.

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Гроші, отримані від продажу майки, будуть передані у дитячий будинок для дітей з ДЦП.

Хто такий Вінс КартерАмериканський професійний баскетболіст, який виступає за команду "Атланта Хоукс", де грає й Олексій Лень. У свій дебютний сезон в НБА у 1999 році був визнаний новачком року. У наступному сезоні Картер вперше був обраний учасником матчу всіх зірок НБА. Тоді ж став переможцем традиційного змагання зі слем-данків (кидків зверху), що проходить перед Матчем всіх зірок НБА.

У 2011 році став 37-м баскетболістом в історії НБА, який набрав 20 тисяч очок за кар'єру. У лютому 2017 року став п'ятим гравцем в НБА, який забив за кар'єру 2 тисячі триочкових кидків. Входить в десятку лідерів за кількістю зіграних матчів в НБА.

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Теги: Спорт Баскетбол благочинність Олексій Лень
Джерело: 24 Канал
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