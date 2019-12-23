Український баскетболіст закинув дев'ять триочкових з дев'яти спроб у матчі: ефектне відео

Капітан баскетбольного клубу "Запоріжжя" Андрій Мироненко став найкращим гравцем домашнього матчу проти "Черкаських Мавп". Форвард запоріжців реалізував 9 з 9 триочкових (5 з 5 у першій половині), встановивши рекорд за кількістю влучних дальніх за матч у поточному регулярному чемпіонаті.

Варто побачити: Баскетболіст у двох матчах поспіль закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною: відео Мироненко завершив матч з 27 очками в активі та лише одним хибним кидком з гри. Відео триочкових кидків Мироненка в матчі Варто відзначити, що дев'ять триочкових за матч в цьому сезоні реалізував захисник "Миколаєва" Квентін Петерсон, однак він виконав 18 спроб з-за дуги. Однак саме йому належить рекорд результативності цього сезону – 48 очок за матч. Як це було: Баскетболіст "Миколаєва" встановив новий рекорд результативності сезону, набравши 48 очок: відео