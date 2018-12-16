Український баскетболіст закинув м’яч зі своєї половини перед самою сиреною: неймовірне відео

4453 Читать новость на русском
Кидок Мішули зі своєї половини поля
Кидок Мішули зі своєї половини поля / БК "Дніпро"

В рамках чемпіонату України баскетбольний клуб "Дніпро" у п’ятницю, 1 лютого, приймав "Київ-Баскет". Найцікавіший момент зустрічі стався на останній секунді першої чверті.

За рівного рахунку 22:22 наприкінці першої чверті господарі майданчика отримали право на атаку. Але через те, що часу було мало, захисник Олександр Мішула наважився на дальній кидок зі своєї половини поля. І м’яч влучив у кошик з сиреною на перерву. Таким чином баскетболісту вдався баззер-бітер.

Читайте також: У НБА зграя кажанів атакувала баскетболістів, довелося зупинити матч: відео

Відео неймовірного кидка Олександра Мішули зі своєї половини поля

Сам матч "Дніпро" довів до перемоги 75:65

Що таке баззер-бітер? З англійського від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Даний термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
сьогодні
6449
Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Дніпро БК Київ-Баскет
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук