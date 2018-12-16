Український баскетболіст закинув м’яч зі своєї половини перед самою сиреною: неймовірне відео

В рамках чемпіонату України баскетбольний клуб "Дніпро" у п’ятницю, 1 лютого, приймав "Київ-Баскет". Найцікавіший момент зустрічі стався на останній секунді першої чверті.

За рівного рахунку 22:22 наприкінці першої чверті господарі майданчика отримали право на атаку. Але через те, що часу було мало, захисник Олександр Мішула наважився на дальній кидок зі своєї половини поля. І м’яч влучив у кошик з сиреною на перерву. Таким чином баскетболісту вдався баззер-бітер.

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Відео неймовірного кидка Олександра Мішули зі своєї половини поля

Сам матч "Дніпро" довів до перемоги 75:65

Що таке баззер-бітер? З англійського від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Даний термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

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