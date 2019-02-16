Український біатлон має одне з найбільших державних фінансувань у Європі: цифри

Фінансування українського біатлону в 2019 році збільшено на 8 мільйонів гривень.

Як стало відомо Tribuna, державне фінансування складе 64,1 мільйона гривень, в минулому році – 56,2 мільйона.

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Відповідно, бюджет збірної України складе 2 мільйони євро, що більше, ніж у Словаччині, Франції та Чехії. Ці цифри в бюджеті враховують тільки державну підтримку.

В нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону Україна завоювала дві медалі. У словенській Поклюці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко виграли "бронзу" в сингл-міксті, а Юлія Джима стала переможницею індивідуальної гонки.

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