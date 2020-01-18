Український біатлоніст Ткаленко вперше у кар’єрі став призером Кубка IBU

Український біатлоніст Руслан Ткаленко здобув срібну нагороду в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в словацькому Брезно-Осрблі. Для українця це перший подіум на змаганнях такого рівня.

За підсумками спринту Руслан розпочав гонку шостим, відстаючи від лідера на 37 секунд. Українець змазав лише один раз на третьому вогневому рубежі та на фініші програв переможцю, норвежцю Ендре Стремсхейму, трішки менше хвилини. Замкнув трійку призерів росіянин Кирило Стрельцов.

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#IBU_Cup 5, Osrblie. Men pursuit

1. Endre Stroemsheim

2. Ruslan Tkalenko

3. Kirill Streltsov



: Bjoern Reichert pic.twitter.com/HR1dhZgvu1 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 18 января 2020 г.

Інші українські біатлоністи фінішували поза топ-20. Віталій Труш посів 27 місце, Андрій Доценко прийшов до фінішу 33-м. Руслан Бригадир став 42-м.

У загальному заліку Кубка IBU найкращим серед українцем залишається Доценко (13 місце), а лідирує норвежець Стремсгейм.