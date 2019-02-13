Український біатлоніст виборов бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю

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Степан Кінаш
Степан Кінаш / НОК України

Біатлоніст Степан Кінаш здобув першу нагороду для України на XIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває в місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія і Герцеговина).

В індивідуальній гонці на 12,5 км українець на чотирьох вогневих рубежах припустився лише одного промаху, продемонстрував гарну швидкість на дистанції та став володарем бронзової медалі престижного форуму.

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Нагадаємо, що в рамках Європейського юнацького олімпійського фестивалю змагаються понад 900 юних спортсменів віком від 13 до 17 років з 46 країн Старого Світу, які визначають найсильніших у 8-ми видах спорту.

Українські спортсмени представлені 22 атлетами у п’яти дисциплінах: гірськолижному спорті (4), біатлоні (8), лижних гонках (4), фігурному катанні (2) та шорт-треку (4).

Що таке Європейський юнацький олімпійський фестиваль?У 1990 році за ініціативи президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге було ухвалено рішення про проведення один раз на два роки зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалів (ЄЮОФ).
Представники України під егідою Національного олімпійського комітету беруть участь у змаганні з 1993 року (в 1991 році українські спортсмени виступали у складі збірної команди СНД). Починаючи з 1993 року на зимових та літніх ЄЮОФ юними олімпійцями було здобуто 185 медалей – 58 золотих, 66 срібних та 61 бронзову нагороди. У різні роки учасниками Фестивалів були: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна (біатлон), призерка чемпіонатів світу та Європи з біатлону Анастасія Меркушина (біатлон), учасники Олімпійських ігор Ярослав Паніот (фігурне катання), Дмитро Мицак (гірськолижний спорт) та інші.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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