Український боксер Арнольд Хегай вивісив прапор України в американському спортзалі: фото

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай готується до боксерського поєдинку в США. У спортзалі, де проходять тренування, спортсмен вивісив прапор України.

Фотографію, де Арнольд Хегай вивісив прапор України, виклали у соцмережах. Поруч він розмістив і прапор Південної Кореї.

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Нагадаємо, Арнольд Хегай 25 січня в Нью-Йорку на арені Barclays Centre вийде на поєдинок проти американця Стефена Фултона. На кону протистояння буде стояти право поборотися за титул чемпіона світу за версією WBO.

Відзначимо, що цей бій пройде в андеркарді протистояння американця Денні Гарсії та українця Івана Редкача. Боксери будуть змагатися за право бути претендентом на чемпіонський бій за версією WBC у напівсередній вазі.