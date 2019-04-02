Український боксер Берінчик може переїхати до США: відома причина

Український боксер Денис Берінчик може переїхати до США в рамках співпраці із американською промоутерською компанією, яка надалі може представляти його інтереси.

Боксер може скористатись прикладом Усика, Ломаченка і Гвоздика. Берінчиком цікавиться американська промоутерська компанія, яка надалі може представляти інтереси українця на пару із K2 Promotions.

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Своєрідний вирішальний іспит Берінчик складатиме 20 квітня, коли у Києві захищатиме пояс WBO International у бою із японцем Ніхіто Аракаві.

Якщо українець справить добре враження на американців, зможе глобально переїхати до США, де матиме кращі перспективи для організації боїв із топовими суперниками.

Свого часу таку практику взяв на озброєння Олександр Усик, який уже співпрацюючи із Едді Хірном, провів бій проти Тоні Белью.

Відео: український боксер Берінчик може переїхати до США

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