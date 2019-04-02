Український боксер Берінчик може переїхати до США: відома причина

81 Читать новость на русском
Денис Берінчик
Денис Берінчик / facebook.com/K2Ukraine

Український боксер Денис Берінчик може переїхати до США в рамках співпраці із американською промоутерською компанією, яка надалі може представляти його інтереси.

Боксер може скористатись прикладом Усика, Ломаченка і Гвоздика. Берінчиком цікавиться американська промоутерська компанія, яка надалі може представляти інтереси українця на пару із K2 Promotions.

Читайте також: Берінчик отримає бій за пояс чемпіона світу: промоутер назвав умови

Своєрідний вирішальний іспит Берінчик складатиме 20 квітня, коли у Києві захищатиме пояс WBO International у бою із японцем Ніхіто Аракаві.

Якщо українець справить добре враження на американців, зможе глобально переїхати до США, де матиме кращі перспективи для організації боїв із топовими суперниками.

Свого часу таку практику взяв на озброєння Олександр Усик, який уже співпрацюючи із Едді Хірном, провів бій проти Тоні Белью. 

Відео: український боксер Берінчик може переїхати до США

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
сьогодні
12776
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
сьогодні 15:16 Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
35
Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
сьогодні 10:19 Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
414
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
3011
В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
1 квітня 18:16 В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
667
Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео
1 квітня 16:35 Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео
1218
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук