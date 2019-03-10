Український боксер блискуче повернувся на ринг і розтрощив свого суперника: відео

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Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк / GETTY IMAGES

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом. Українець переміг за підсумками 8-раундового бою в Орінджі, Каліфорнія.

Починаючи з середини першого раунду, бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 взяв поєдинок під свій контроль, активніше пробиваючи по супернику й практично не дозволяючи контратакувати.

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У четвертому раунді мексиканець побував у нокдауні, але зміг продовжити бій та довести його до кінця.

У підсумку судді одноголосним рішенням віддали всі раунди на користь Шелестюка – 80:71, 80:71, 80:71.

 

 

Це вже 17-я перемога 33-річного непереможного українця на професійному ринзі, яку він здобув після півторарічної паузи.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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