Український боксер буде допомагати росіянину Повєткіну готуватися до бою

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Владислав Сіренко та Олександр Повєткін
Владислав Сіренко та Олександр Повєткін / Facebook

Чемпіон світу WBF International в хевівейте Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) відправився в тренувальний табір російського супертяжа Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

Про це повідомляє портал Luckypunch.net.

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24 червня Сіренко вилетів з ПАР, аби допомогати Повєткіну якомога краще підготуватися до бою, який відбудеться 12 липня у Саудівській Аравії. Суперником Повєткіна буде американець Скотт Александер.

Як відомо раніше, Сіренко вже допомагав Повєткіну готуватися до бою проти Ентоні Джошуа. Також в таборі росіянина були українці Олександр Захожий та Владислав Кацуко.

Спорт 24 писав, що у попередньому бою Владислав Сіренко переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР. Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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