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Український боксер Бурсак проведе бій з росіянином та отримає титульний шанс

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Максим Бурсак / Facebook-сторінка Максима Бурсака

Український боксер Максим Бурсак отримав нового суперника на наступний бій. 22 лютого Бурсак у Броварах зустрінеться з росіянином Максимом Смірновим.

Заявлений раніше на бій з Бурсаком Пабло Мендоза не зможе боксувати у зв’язку із сімейними обставинами, інформує промоутерська компанія K2.

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Як повідомляє ресурс Luckypunch.net, у разі перемоги Бурсак вже квітні або травні може провести бій за титул.

Ймовірний титульний поєдинок Бурсака повинен пройти за межами України.

Свій крайній бій Бурсак провів 7-го грудня 2019 року в Канаді. Українець роздільним рішенням суддів програв ексчемпіону світу за версією IBF Давіду Лем'є.

Бурсак двічі відправляв суперника в нокдаун, однак цього виявилося замало, щоб переконати суддів.

Що відомо про Бурсака?Максим провів на професійному ринзі 35 боїв, зазнав шести поразок. Ще два поєдинки 25-річного українця завершилися нічиєю. Виступає у середній і в другій середній вагових категоріях.

Головною подією вечору боксу в Броварах стане бій інтернаціонального чемпіона за версією WBO Дениса Берінчика. Українець проведе третій захист поясу проти Ектора Сармієнто.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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