Український боксер Буценко виграв срібло Європейських ігор

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Микола Буценко
Микола Буценко / twitter.com

Український боксер Микола Буценко завоював срібну медаль на Європейських іграх. Наш боксер програв у фіналі у ваговій категорії до 56 кг.

Суперником українського боксера був спортсмен з Ірландії Курт Уолкер.

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У першому раунді в ринзі велася досить рівна боротьба. Боксери приглядалися одне до одного. У другому раунді Буценко помітно наростив перевагу, декілька разів гостро пробивши по ірландцю.

В останньому третьому раунді Микола продовжив домінувати. Однак судді вирішили, що Уолкер був сильнішим і віддали перемогу йому.

На золото Україна розраховуватиме в поєдинку Олександра Хижняка. Український боксер у фіналі вагової категорії до 75 кг битиметься проти Сальваторе Кавалларо (Італія).

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Європейські ігри 2019
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