Український боксер Далакян готовий взяти участь у турнірі, який виграв Усик

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян готовий взяти участь у Всесвітній боксерській Суперсерії (WBSS). Новий сезон WBSS може пройти у чотирьох вагових категоріях, зокрема – найлегшій.

Артем Далакян заявив, що може взяти участь у турнірі, якщо на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

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Всесвітня боксерська суперсерія – амбітний турнір, який непогано зарекомендував себе. Я мрію проводити об'єднавчі бої. Якщо на кону турніру буде стояти титул абсолютного чемпіона світу, буду максимально мотивований продемонструвати свої найкращі навички.



Безумовно, моєю метою буде перемога в турнірі. Але поки я зосереджений на найближчій меті – своєму вже четвертому за рахунком захисті чемпіонського титулу,

– цитує Артема Sport Arena.

Промоутер українця Юрій Рубан розповів, що Артем давно готовий до об'єднавчих боїв. "Ми неодноразово зв'язувалися з чемпіонами в його ваговій категорії за іншими версіями, але у їх команд весь час були якісь складнощі або відмовки".

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Рубан заявив, що Далакян візьме участь у турнірі, якщо організатор WBSS Калле Зауерлянд гарантує об'єднавчі поєдинки.

Переконаний, що Далакян переможе і 24-річного чемпіона світу WBC мексиканця Хуліо Сезара Мартінеса, і 24-річного чемпіона світу WBO японця Косеі Танакі, і 37-річного чемпіона світу IBF південноафриканця Моруті Мталане, який вперше завоював цей титул у 2009 році. Якщо Калле Зауерлянд готовий організувати нам об'єднавчі бої, ми серйозно розглянемо цю пропозицію,

– резюмував промоутер.

За словами Рубана, Артем готовий боксувати в Японії, Європі чи США.

Хто ставав чемпіоном WBSS?