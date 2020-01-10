Український боксер Далакян готовий взяти участь у турнірі, який виграв Усик
Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян готовий взяти участь у Всесвітній боксерській Суперсерії (WBSS). Новий сезон WBSS може пройти у чотирьох вагових категоріях, зокрема – найлегшій.
Артем Далакян заявив, що може взяти участь у турнірі, якщо на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
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Всесвітня боксерська суперсерія – амбітний турнір, який непогано зарекомендував себе. Я мрію проводити об'єднавчі бої. Якщо на кону турніру буде стояти титул абсолютного чемпіона світу, буду максимально мотивований продемонструвати свої найкращі навички.
Безумовно, моєю метою буде перемога в турнірі. Але поки я зосереджений на найближчій меті – своєму вже четвертому за рахунком захисті чемпіонського титулу,
– цитує Артема Sport Arena.
Промоутер українця Юрій Рубан розповів, що Артем давно готовий до об'єднавчих боїв. "Ми неодноразово зв'язувалися з чемпіонами в його ваговій категорії за іншими версіями, але у їх команд весь час були якісь складнощі або відмовки".
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Рубан заявив, що Далакян візьме участь у турнірі, якщо організатор WBSS Калле Зауерлянд гарантує об'єднавчі поєдинки.
Переконаний, що Далакян переможе і 24-річного чемпіона світу WBC мексиканця Хуліо Сезара Мартінеса, і 24-річного чемпіона світу WBO японця Косеі Танакі, і 37-річного чемпіона світу IBF південноафриканця Моруті Мталане, який вперше завоював цей титул у 2009 році. Якщо Калле Зауерлянд готовий організувати нам об'єднавчі бої, ми серйозно розглянемо цю пропозицію,
– резюмував промоутер.
За словами Рубана, Артем готовий боксувати в Японії, Європі чи США.
Хто ставав чемпіоном WBSS?
- 21 липня 2018 року відбувся перший в історії фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. У першій важкій вазі чемпіоном став українець Олександр Усик. У фіналі, який відбувся у Москві, Усик переміг росіянина Мурата Гассієва.
- Водночас Каллум Сміт завоював кубок Мохаммеда Алі у другій середній вазі.
- 27 жовтня 2019 року Джош Тейлор став переможцем другого сезону WBSS. У фінальному поєдинку в першій напівсередній вазі він переміг Реджиса Прогрейса.
- 7 листопада 2019 року японський боксер Наоя Іноуе переміг Ноніто Донера. Іноуе виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав титули чемпіона світу в найлегшій вазі за версіями WBA та IBF.