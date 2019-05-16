Український боксер Далакян проведе захист чемпіонського титулу в нестандартному місці

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Артем Далакян
Артем Далакян / twitter.com

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведе свій третій захист пояса.

Українець зустрінеться з офіційним претендентом з Таїланду Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) 15 червня.

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Бій відбудеться в Києві на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий".

Також в рамках вечора боксу в ринг вийдуть Ігор Кудрицький, Тимур Бриків, Ігор Магурін, Владислав Мельник і боксери з Європи й Таїланду. Бій Кудрицького проти Джамала Усманова буде за вакантний пояс чемпіона України.

Квитки на вечір боксу коштують від 100 до 1200 гривень.

Артем Далакян останній бій провів 15-го грудня 2018 року. Він впевнено захистив свій титул у бою проти Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Артем Далакян
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