Український боксер Дерев'янченко наступний бій проведе проти чемпіона Сауля Альвареса

Український боксер Сергій Дерев'янченко є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу у середній вазі за версію IBF. Цим поясом володіє Сауль "Канело" Альварес. І сторони наблизилися до того, щоб домовитися про бій.

За даним видання ESPN, якщо сторони домовляться, то бій, ймовірно, пройде в четвертому кварталі цього року.

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При цьому Альварес не дуже хоче битися проти Дерев'янченка. Зокрема, в команді мексиканця незадоволені, оскільки Альварес нещодавно здолав Денні Джейкобса, який у свою чергу переміг українця. Але IBF зобов'язав його провести захист титулу, і українець є обов'язковим претендентом. Тож якщо мексиканець відмовиться від цього бою, то він втратить чемпіонський титул. Зважаючи на бажання "Канело" стати абсолютним чемпіоном світу (для цього треба мати чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, IBF та WBO), він навряд чи відмовиться від цього поєдинку.

Та на заваді цьому поєдинку може стати онлайн-платформа DAZN та бій Альвареса проти Геннадія Головкіна. Ці боксери вже двічі зустрічалися в рингу. Перший раз була зафіксована нічия. А у другому поєдинку 15 вересня 2018 року Альварес переміг рішенням суддів і виграв чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, IBO та The Ring. Хоча сам бій мав відбутися ще 5 травня 2018 року, але мексиканець провалив допінг-тест.

Після перемоги в реванші над Геннадієм Головкіна, в жовтні 2018 року Альварес підписав масштабну угоду зі стрімінговою платформою DAZN. Контракт був підписаний терміном на 5 років, за які "Канело" повинен провести 10 поєдинків. При цьому гарантована нагорода боксерові становить 365 мільйонів доларів (на сьогодні це найбільша гарантована виплата в історії спорту). Завдяки цьому Сауль Альварес опинився на четвертому місці серед найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

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Два поєдинки Альварес вже провів та переміг. Але в DAZN хочуть, щоб він вийшов на третій бій проти Головкіна. Хоча сам Альварес не дуже хоче цей бій.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.