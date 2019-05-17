Український боксер Дерев'янченко не битиметься за титул IBF через помилку

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / Bad Left Hook

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA Super, IBF в середній вазі мексиканець Сауль Альварес не зобов'язаний наступний бій проводити з українцем Сергієм Дерев'янченком, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF.

Раніше IBF зобов'язала сторони Альвареса і Дерев'янченка почати переговори, які могли тривати 30 днів. Бій повинен був відбутися не пізніше 4 серпня.

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У команді Альвареса на потенційний поєдинок відреагували негативно, оскільки українець нещодавно програв боксеру, якого Альварес переміг 4-го травня.

У підсумку ця заява IBF виявилася помилковим, оскільки Альварес є об'єднаним чемпіоном, а обов'язкові захисти проводяться за порядком. Це підтвердили й в IBF, повідомляє Talksport.

Наступний на черзі захист мексиканця – не по версії IBF. Крім того, Альварес також має право просити про відстрочку, коли прийде час захищати титул IBF в бою з українцем.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая (25-4, 13 КО). Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. У WBC Дерев'янченко піднявся на четверте місце.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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