Український боксер Дерев'янченко переміг німця Кулкая: відео кращих моментів бою

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Український боксер Дерев'янченко переміг німця Кулкая
Український боксер Дерев'янченко переміг німця Кулкая / Baq.kz

Слідом за Василем Ломаченком, тріумфував і боксер Сергій Дерев'янченко. Наш середньоваговик у рівному напруженому бою переміг німця Джека Кулкая.

Бій впевненіше розпочав українець. Сергій частіше діяв першим номером та тиснув на суперника.

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Щоправда, в одинадцятому раунді Дерев'янченко опинився у горизонтальному становищі. Рефері не зарахував нокдаун. Врешті, справа дійшла до фінального гонгу.

Усі три судді віддали мінімальну перемогу українцеві – 116:112 і двічі по 115:113. Тепер Сергій Дерев'янченко є офіційним претендентом на чемпіонський пояс IBF, який він у попередньому бою роздільним рішенням суддів програв американцю Даніелю Джейкобсу. Відео бою з Джейкобсом можна подивитися тут.

Відео кращих моментів бою Дерев'янченка – Кулкая:

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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