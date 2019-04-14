Український боксер Дерев'янченко переміг німця Кулкая: відео кращих моментів бою
Слідом за Василем Ломаченком, тріумфував і боксер Сергій Дерев'янченко. Наш середньоваговик у рівному напруженому бою переміг німця Джека Кулкая.
Бій впевненіше розпочав українець. Сергій частіше діяв першим номером та тиснув на суперника.
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Щоправда, в одинадцятому раунді Дерев'янченко опинився у горизонтальному становищі. Рефері не зарахував нокдаун. Врешті, справа дійшла до фінального гонгу.
Усі три судді віддали мінімальну перемогу українцеві – 116:112 і двічі по 115:113. Тепер Сергій Дерев'янченко є офіційним претендентом на чемпіонський пояс IBF, який він у попередньому бою роздільним рішенням суддів програв американцю Даніелю Джейкобсу. Відео бою з Джейкобсом можна подивитися тут.
Відео кращих моментів бою Дерев'янченка – Кулкая: