Український боксер Дерев'янченко повернувся до тренувань після поразки від Головкіна – відео
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) повернувся до тренувань після поразки в поєдинку проти Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО).
Українець готується до наступного поєдинку в США.
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Раніше інсайдер The Athletic Майк Коппінджер в Twitter анонсував бій Сергія з чемпіоном WBC в середній вазі з Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Офіційно ця інформація ще не підтверджена.
- У січні Дерев'янченко очолив рейтинг WBC в середній вазі.
- Раніше Дерев'янченко заявляв, що в 2020 році йому вдасться провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса.
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