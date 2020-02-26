Український боксер Дерев'янченко повернувся до тренувань після поразки від Головкіна – відео

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) повернувся до тренувань після поразки в поєдинку проти Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО).

Українець готується до наступного поєдинку в США.

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Раніше інсайдер The Athletic Майк Коппінджер в Twitter анонсував бій Сергія з чемпіоном WBC в середній вазі з Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Офіційно ця інформація ще не підтверджена.