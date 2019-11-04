Український боксер Глазков після поразки в чемпіонському бою працює далекобійником в США

У 2016 році Україна могла отримати на одного чемпіона світу з боксу більше. Завоювати титул IBF у важкій вазі міг В'ячеслав Глазков. Але він програв. І тепер працює далекобійником в США.

Уродженець Луганська мав доволі непогану кар'єру. У 2008 році на Олімпіаді в Пекіні посів третє місце. Все через травму, яка завадила йому вийти на півфінальний поєдинок. Після цього вирішив перейти в професіонали. Там він провів 23 поєдинки.

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У 22 поєдинках Глазков здобув 22 перемоги. Ще один бій закінчився внічию. Тож на початку 2016 року він наблизився до чемпіонського бою. Суперником Глазкова був американець Чарльз Мартін, а на кону бою стояв вакантний титул в суперважкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Та вже на початку поєдинку Глазков порвав хрестоподібну зв'язку колінного суглоба і не зміг продовжити бій. Йому було зараховано поразку технічним нокаутом.



Глазков отримав травму в бою проти Мартіна

Після такої травми він ще міг повернутися в ринг. Однак під час пробіжки В'ячеслав порвав меніск і восени 2016 року знову ліг під ніж. А після цього прийняв рішення завершити свою боксерську кар'єру. Глазкову на той момент було 32 роки.

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За даними Champion.com.ua, В'ячеслав Глазков уже третій рік працює далекобійником в США. Вантажівку та будинок в США він купив на гонорар з чемпіонського бою (за цей бій українець отримав 800 тисяч доларів). Відзначимо, що в США робота водія-далекобійника є високооплачуваною. Глазков заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць.

При цьому після завершення спортивної кар'єри Глазков значно скоротив коло свого спілкування і не підтримує зв’язків практично ні з ким зі своїх друзів.

За версією авторитетного боксерського порталу boxrec.com В'ячеслав Глазков займає 7 місце в рейтингу найкращих українських боксерів-професіоналів незалежно від вагових категорій. Попереду лише Володимир і Віталій Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Віктор Постол і Сергій Дерев'янченко. У хевівейті у Слави четверте місце (попереду - брати Клички й Усик). Своє місце в історії українського професійного боксу Глазков уже заслужив. Питання, чи хоче він написати ще одну главу в цій історії. Champion.com.ua найближчим часом попросить самого В'ячеслава відповісти на це питання.