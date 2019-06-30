Український боксер Хижняк виграв золото Європейських ігор, знищивши італійця

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Олександр Хижняк
Олександр Хижняк / aiba.org

Український боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кілограмів зумів здобути золоту нагороду. Хижняк утретє в кар'єрі переміг італійця Сальваторе Кавалларо.

Шляхи боксерів до фінального поєдинку в Мінську перетиналися двічі й перемоги здобував українець. Цього разу українець знову не залишив шансів опоненту.

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Хижняк у притаманному для себе стилі агресивно розпочав поєдинок. Олександр пресингував суперника, багато пробивав, чим створював серйозні проблеми італійцю.

У другому раунді Хижняк продовжував "ганяти" італійця по рингу. Велика кількість ударів Олександра була точною й Кавалларо ледь тримався на ногах. У третьому раунді хід бою не змінився. В італійця на обличчі з'явилося розсічення, але він все ж вистояв до завершення раунду.

Записки суддів засвідчили впевнену перемогу Хижняка та 12-е золото для України на Європейських іграх.

У боксі збірна України також виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 56 кг. Микола Буценко у фіналі сумнівним рішенням суддів поступився спортсмену з Ірландії Курту Уолкеру.

У суботу, 29-го червня, золоту медаль у суперважкій ваговій категорії виграв Віктор Вихрист.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Європейські ігри 2019
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