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Український боксер хоче повернути свій пояс у російського чемпіона

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Олександр Гвоздик / Getty Images

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) хоче провести реванш з чемпіоном WBC і IBF Артуром Бетербієвим (15-0, 15 КО).

Як відомо, Гвоздик у бою з Бетербієвим зазнав першої поразки у своїй професіональній кар'єрі. До цього на його рахунку було 17 перемог.

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Я злий, я голодний, з залу не вилажу. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не тільки у мене, а у всіх зараз, тому почекаємо. Рухаюся тільки вперед, візьмемо реванш у Бетербієва, що я дуже хочу зробити. Йому респект, він крутий чемпіон, але я хочу з ним побоксувати ще раз,
– заявив Гвоздик.

Ексчемпіон світу також розповів про те, він повинен був повернутися в ринг 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка.

"Через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій, в тому числі. Top Rank скасували зараз всі вчори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно за нинішніми шоу в США . У суперники, до речі, планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально", – додав Олександр.

Бій Гвоздика і Бетербієва відбувся в жовтні минулого року. Росіянин переміг технічним нокаутом в 12-му раунді.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик Новини Спорту Спорт Бокс
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