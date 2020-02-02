Український боксер легко переміг росіянина в титульному поєдинку – відео

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян у Калінінграді (Росія) завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA. 23-річний Карен впевнено перебоксував раніше небитого росіянина Сергія Воробйова.

Після відносно рівного першого раунду, Карен швидко забрав ініціативу до своїх рук і надалі тільки нарощував перевагу.

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Чухаджян успішно перехоплював атаки суперника і добре вів роботу першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба, в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше ставав одностороннім.

Долю 10-раундового поєдинку визначали судді, оскільки Карену не вдалося нокаутувати росіянина.

В одного з суддів вистачило нахабства записати в переможці Воробйова 96:95. Двоє інших віддали перемогу українцеві – 99:91, 96:94.

Роздільне рішення суддів на користь Чухаджяна принесло йому перемогу.

Відео оголошення Чухаджяна переможцем бою