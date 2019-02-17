Український боксер Малиновський став першим номером рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинги різних вагових категорій. Український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО) піднявся на перше місце в напівлегкій вазі.

Чемпіоном у цій ваговій категорії залишається – Оскар Вальдес (Мексика). Після Малиновського другу сходинку утримує інший мексиканець – Джессі Магдалено.

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Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик продовжує володіти чемпіонським поясом в першій важкій вазі. Тимчасовим чемпіоном є Кшиштоф Гловацький (Польща). Перше місце у Фірата Арслана з Німеччини.

Василь Ломаченко продовжує володіти чемпіонським титулом у легкій вазі. У цій категорії на першому місці росіянин Роман Андрєєв. Інший українець Денис Берінчик на 11 місці.

У другій найлегшій вазі чемпіоном є Емануель Навварете з Мексики. Філіппінець Альберт Пагар утримує перше місце. Українець Арнольд Хегай – 8-й.

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