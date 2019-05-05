Український боксер офіційно може зустрітися із зірковим Саулем Альваресом у титульному бою

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / facebook.com/sergey.derevyanchenko

Український боксер Сергій Дерев'янченко найближчим часом може зустрітися із зірковим мексиканським боксером Саулем Альваресом, який володіє трьома титулами за версіями WBC, WBA і IBF у середній вазі.

Причиною тому є, що мексиканець Альварес переміг американця Даніеля Джейкобса і тепер володіє поясом IBF.

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Офіційним претендентом на пояс Міжнародної боксерської організації (IBF) є Сергій Дерев'янченко. Звання претендента Дерев'янченко здобув у поєдинку проти Джека Кулкая.

Після тієї зустрічі 33-річний боксер заявив, що тепер хоче битися з найкращими боксерами свого дивізіону.

Таким чином, команда українця незабаром може зажадати бій проти Канело. Той напередодні повідомив, що готовий битися з будь-яким суперником.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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