Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на міжнародному турнірі в Болгарії

Днями у Болгарії відбувся Міжнародний турнір з боксу класу А (найвища категорія) – "Странджа-2019". Турнір в Болгарії по праву вважають "міні" Чемпіонатом світу, адже щорічно участь у змаганнях приймають найсильніші збірні світу.

Не став виключенням і 2019 рік. В рамках 70-го турніру участь брали понад 300 спортсменів з 37 країни світу, в тому числі й боксери Національної збірної України. Українські боксери здобули чотири нагороди, серед них одну – найвищої якості. Вона на рахунку Олександра Хижняка (вагова категорія 75 кг). Дмитро Замотаєв (52 кг), Євген Барабанов (69 кг) та Сергій Горсков (91 кг) здобули бронзові нагороди.

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Збірна України з боксу

Варто також зазначити, що саме Олександра Хижняка було визнано найкращим боксером турніру.