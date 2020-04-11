Український боксер опублікував відео втечі від поліцейських в США через порушення умов карантину

Український боксер Іван Редкач живе та тренується в США. Але й там продовжує привертати до себе увагу не лише боксерськими боями.

Боксер опублікував відео в Instagram, де він втікає від поліцейських на пляжі в Санта-Моніці. Правоохоронці хотіли зробити йому зауваження за те, що він порушив правила карантину. Та їм не вдалося догнати українця.

"Я, якщо що, швидко бігаю", – підписав відео Іван Редкач.

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Варто відзначити, що США посідає перше місце за кількістю інфікованих у світі – понад 506 тисяч осіб. Від COVID-19 померло 20135 людей.

В США оголошений карантин до 30 квітня.

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Чим ще відомий Іван Редкач

Іван Редкач на професійному ринзі провів 30 боїв, в яких здобув 23 перемоги.

26 січня 2020 року Іван Редкач бився з американцем Денні Гарсією в поєдинку за право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав 12 раундів, а Редкач програв Гарсії рішенням суддів.

Більше, аніж сам результат, це бій привернув увагу тим, що у 8-у раунді Редкач вкусив суперника, коли боксери перебували у клінчі. Сам укус був не сильний, і суддя не помітив цей епізод.

Однак Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила покарати українця. Його дискваліфікували на один рік, а також наклали штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Також покарання передбачало, що боксер відмовиться від гонорару за цей бій на користь комісії.

Та все ж Атлетична комісія таки вирішила переглянути своє рішення після погроз судових позовів. Дискваліфікацію Івану Редкачу було скорочено до шести місяців. Також йому дозволили отримати гонорар за бій – 300 тисяч доларів. Однак штраф у 10 тисяч доларів залишили в силі.

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