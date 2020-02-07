Український боксер отримає статус суперчемпіона WBA

Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян може отримати статус суперчемпіона WBA. Для цього Далакяну, який є чинним чемпіоном WBA у найлегшій вазі, потрібно захистити свій пояс 8-го лютого.

Глава Union Boxing Promotion Юрій Рубан повідомив, що Далакян у разі успішного захисту титулу в поєдинку з Хосбером Пересом стане суперчемпіоном WBA.

До теми: Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз букмекерів на бій за титул WBA

За словами Рубана, цей статус допоможе українцю в організації об'єднавчих поєдинків, інформує ua.tribuna.com.

Промоутер Далакяна повідомив, що українець налаштований провести поєдинок за пояс WBO, який став вакантним.

Як відомо, японець Косеі Танакі змінив вагову категорію, залишивши титул вакантним. Першим у рейтингу WBO є Гімел Маграмо, а другим – Анхель Акоста.

Наразі у WBO не вирішили, до кого перейде титул у найлегшій вазі.

Українець Далакян наступний поєдинок проведе проти венесуельця Хосбера Переса. Бій відбудеться 8 лютого в Києві.

Що відомо про Артема Далакяна?Єдиний український боксер, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію.