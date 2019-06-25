Український боксер побив росіянина на Європейських іграх: відео

27-річний український боксер Віктор Вихрист вийшов до чвертьфіналу на Європейських іграх у Білорусі. Віктор в 1/8 фіналу здолав представника Росії Івана Верясова.

Бій відбувся у понеділок, 24-го червня, у суперважкій вазі (91 кг). Поєдинок тривав відведені три раунди.

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Українському боксеру вдалося здобути розгромну перемогу одноголосним рішенням суддів – 5:0.

Таким чином, Віктор вийшов до вісімки найсильніших боксерів турніру в Мінську. У чвертьфіналі його суперником був серб Владан Бабіч.

До наступного кола змагань у Мінську вийшов Микола Буценко, який впевнено переміг боксера з Азербайджану. Попереду бій за медаль Європейських ігор проти білоруського боксера.