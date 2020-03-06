Український боксер показав, як схуд на 10 кілограмів перед боєм: фотопорівняння

Український боксер Федір Черкашин 7 березня проведе бій проти Патріка Менді. Бій відбудеться у середній вазі (до 72,6 кілограма). Тож боксеру довелося скинути понад 10 кілограмів, щоб вкластися у межі.

Федір Черкашин опублікував дві фотографії, на яких порівняв себе у звичній для себе вазі (83,5 кілограма), та незадовго до бою, де він важить на 10 кілограмів менше (73,5 кілограма). При цьому боксеру треба було ще "скинути" 900 грамів перед самим зважуванням, щоб вкластися в ліміт.

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"Сушка – невід'ємна частина підготовки. Кожен, звичайно, робить це по своєму. Але точно не на пиріжках", – підписав фото боксер.

Варто відзначити, що в Україні Федір Черкашин є маловідомим боксером. Хоча він вже провів 15 поєдинків на професійному ринзі, вигравши усі. З них десять – достроково. Однак більшість своїх поєдинків боксер проводить у Польщі. Там харків'янин виступає одразу під двома прапорами: польським і українським. У суботу, 7 березня, його суперником буде Патрік Менді.

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Крім Черкашина, у польському Ломжі буде битися ще один українець. Сергій Радченко (7-5-2, 2 КО), який є представником крузервейту, зустрінеться з колишнім претендентом на чемпіонський пояс WBC у хевівейті Артуром Шпількою (23-4, 16 КО).