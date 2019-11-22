Український боксер Постол офіційно битиметься за титули WBC й WBO

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес проведе захист титулів проти Віктора Постола. Українець – обов'язковий претендент по лінії WBC.

Про бій Раміреса з Постолом офіційно повідомила промоутерська компанія Top Rank. Бій відбудеться 1 лютого в Китаї.

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Поєдинок очолить кард Top Rank, який буде транслюватися на телеканалі ESPN.

JUST ANNOUNCED@RAMIREZBOXING heads to to kick off one of the biggest sports weekends of the year, defending his unified Junior Welterweight crown against former champion @IcemanPostol.#RamirezPostol | Feb. 1 | ESPN pic.twitter.com/Jmt6paHpNY — Top Rank Boxing (@trboxing) 21 ноября 2019 г.

Обидва боксери вже встигли прокоментувати майбутній бій.

Для мене це велика можливість і честь – ділити ринг з одним з кращих у дивізіоні. Я знаю Раміреса, ми в минулому спарингували. Чекаю класний бій у Китаї,

– сказав українець.

Водночас Рамірес заявив, що радий провести захист проти Постола. "Честь – зробити це в Китаї. Класний досвід. Голодний, як ніколи раніше!", – резюмував американець.

Що відомо про Хосе Раміреса?Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.



В активі Хосе 17 перемог нокаутом. Останній бій Рамірес провів 27 липня проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Для Постола бій з Раміресом – це шанс знову заволодіти поясом WBC. Віктор завоював чемпіонський титул 3 жовтня 2015 року, здолавши Лукаса Мартіна Матіссе.

Уже в наступному поєдинку українець програв свій титул. В об'єднавчому поєдинку проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда Постол поступився рішенням суддів.