Український боксер Постол переважив суперника з Франції перед важливим поєдинком: фото

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Віктор Постол – Мохамед Мімун
Віктор Постол – Мохамед Мімун / boxingscene.com

Колишній чемпіон світу українець Віктор Постол (30-2, 12 КО) та французький боксер Мохамед Мімун (21-2, 2 KO) пройшли офіційну процедуру зважування.

Український боксер Віктор Постол показав вагу 63,2 кг, що майже на півкілограма більше, аніж суперник.

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Ваги під Мохамедом Мімуном показали 62,8 кг. Також боксери знову зустрілися поглядами.

Поєдинок Віктор Постол – Мохамед Мімун – це відбірковий бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в 1-й напівсередній вазі (до 63,5 кг).


Фото: boxingscene.com

Поєдинок Постол – Мімун відбудеться у ніч з 27 на 28 квітня в Лос-Анджелесі на арені Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарді зустрічі Роберт Істер – Рансес Бартелемі за пояса IBO і WBA у легкій вазі. Початок, о 05:30.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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