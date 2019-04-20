Український боксер потужним нокаутом переміг в андеркарті бою Берінчик – Аракава: відео

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (5-0-1, 3 КО) нокаутував іспанця Хорхе Вальєхо (7-5, 3 КО) на вечорі боксу в Києві.

Бій проходив в рамках андеркарту боксерського вечора в столичному Палаці спорту, головною подією якого став поєдинок між володарем титулу WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) і японським ветераном Ніхіто Аракавою (32-6-2, 18 КО).

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Бій не вийшов конкурентним. Митрофанов в першому ж раунді показав, що має намір завершити бій достроково, а іспанець, пропускаючи удар за ударом, дав зрозуміти, що довго не протримається. У другому раунді Митрофанов відправив суперника в нокдаун, а потім і нокаутував.

Для Митрофанова перемога стала п'ятою на професійному рингу, причому вже в третій раз український боксер перемагає нокаутом. До цієї перемоги останній раз українець боксував в лютому, коли одноголосним рішенням суддів переміг панамця Джеффрі Росалеса.

Відео нокауту в бою Митрофанов – Вальєхо

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