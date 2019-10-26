Український боксер Продан у важкому поєдинку переміг валлійця Діксона

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Максим Продан
Максим Продан / boxing-mma.com

В італійському Мілані в п'ятницю, 25 жовтня, відбувся вечір боксу, в рамках якого виступив уродженець України Максим Продан. Максим захистив титул інтернаціонального чемпіона IBF в напівсередній вазі.

Максим Продан не без проблем перебоксував валлійця Тоні Діксона. Боксери пройшли всю дистанцію з 10 раундів.

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У підсумку двоє суддів віддали перевагу Максиму – 97:93 і 98:93, а третій Діксону – 96:94.

Для уродженця України це вже 18 перемога на професійному ринзі. 14 боїв Максим виграв нокаутом й один його бій завершився нічиєю.

Натомість Діксон програв третій бій у кар'єрі.

Максим, який виступає під прапором Румунії, завоював пояс у березні 2019 року. У Мілані Максим здолав бельгійця Стіва Жамойе.

Після цього Продан захистив титул, перемігши Ніка Накашідзе. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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