Український боксер програв бій за пояс WBC, хоча ефектно відправив суперника в нокдаун: відео

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Момент бою, коли Віталій Копіленко відправив Батлера у нокдаун
Момент бою, коли Віталій Копіленко відправив Батлера у нокдаун / reviewjournal

Український боксер середньої вагової категорії Віталій Копіленко (28-2, 16 КО) у вечорі боксу в Лас-Вегасі (США) не зміг завоювати титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBC.

Канадський боксер Стівен Батлер (27-1-1, 23 КО) здобув непросту перемогу над українцем і завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBC.

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Батлер був близький до дострокової поразки. У 8-му раунді пропустив удар по корпусу і впав, але зумів продовжити бій.

За підсумками 10 раундів один із суддів нарахував перемогу українця 95:94.

Однак ще двоє суддів нарахували перемогу канадця двічі 96:93. Відтак, українець програв.

Хто такий Віталій Копіленко?
35-річний український боксер-професіонал. Чемпіон світу за версією WBF 2012 року в середній вазі. Чемпіон за версією WBF Inter-Continental 2012 року. Чемпіон Європи EBU External 2013 року. Усього на професійному ринзі провів 28 боїв, два з яких програв.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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