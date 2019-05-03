Український боксер програв бій за пояс WBC, хоча ефектно відправив суперника в нокдаун: відео
Український боксер середньої вагової категорії Віталій Копіленко (28-2, 16 КО) у вечорі боксу в Лас-Вегасі (США) не зміг завоювати титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBC.
Канадський боксер Стівен Батлер (27-1-1, 23 КО) здобув непросту перемогу над українцем і завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBC.
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Батлер був близький до дострокової поразки. У 8-му раунді пропустив удар по корпусу і впав, але зумів продовжити бій.
За підсумками 10 раундів один із суддів нарахував перемогу українця 95:94.
Однак ще двоє суддів нарахували перемогу канадця двічі 96:93. Відтак, українець програв.
Хто такий Віталій Копіленко?
35-річний український боксер-професіонал. Чемпіон світу за версією WBF 2012 року в середній вазі. Чемпіон за версією WBF Inter-Continental 2012 року. Чемпіон Європи EBU External 2013 року. Усього на професійному ринзі провів 28 боїв, два з яких програв.