Український боксер програв нокаутом у першому раунді: відео
Український 41-річний боксер Максим Педюра програв бій кубинцеві Ленье Перо нокаутом в 1 раунді.
Загалом боксери мали битися шість раундів, але кубинець одразу кинувся бити українця. Тож після того, як Педюра тричі опинився у нокдауні, суддя вирішив зупинити бій.
До слова: Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій
При цьому для кубинця це був перший бій на професійному ринзі. Для Педюри – 29-ий.
Відео бою та нокауту Педюра – Перо
Джерело: 24 канал
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