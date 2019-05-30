Український боксер програв нокаутом у першому раунді: відео

Український 41-річний боксер Максим Педюра програв бій кубинцеві Ленье Перо нокаутом в 1 раунді.

Загалом боксери мали битися шість раундів, але кубинець одразу кинувся бити українця. Тож після того, як Педюра тричі опинився у нокдауні, суддя вирішив зупинити бій.

До слова: Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій

При цьому для кубинця це був перший бій на професійному ринзі. Для Педюри – 29-ий.

Відео бою та нокауту Педюра – Перо