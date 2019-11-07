Український боксер проведе бій в Канаді проти колишнього чемпіона світу: відео підготовки до бою

7 грудня 2019 року на арені Bell Centre в Монреалі Макс Бурсак зустрінеться в ринзі з ексчемпіоном світу Давідом Лем’є у десятираундовому протистоянні.

До цього поєдинку Макс готується у Києві під керівництвом Юрія Цибенко.

"Підготовка розпочалася ще у вересні. 5 жовтня ми провели проміжний поєдинок з Бекою Мухулішвілі, в якому Максим здобув перемогу. І відразу після цього почали готуватися до основного бою з Давидом Лем'є. Зараз Макс завершує третій тиждень загальної фізичної підготовки, яка спрямована на покращення функціональних можливостей, а з понеділка переходимо до спаринг-сесій", – зазначив тренер Макса Бурсака Юрій Цибенко.

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Макс БурсакУкраїнський боксер-професіонал, який виступає у середній ваговій категорії. На професійному ринзі провів 41 бій, в яких здобув 34 перемоги (15 перемог нокаутом). Ще п'ять разів він програв, а два бої закінчилися внічию.

"Наше завдання на 7 грудня – декласувати дуже непростого суперника, нокаутера. Шанси у нас хороші, ми в цьому впевнені, адже досвіду в Макса достатньо. Я розумію, що буде нелегко, тим більше на території опонента, але ми будемо намагатися перемагати Лем’є з явною перевагою", – підсумував Юрій Цибенко.

Давід Лем'є (фр. David Lemieux)Канадський боксер-професіонал, який виступає у середній ваговій категорії. Колишній чемпіон світу за версією IBF (2015), колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO (2017). Не зумів виграти цей титул, програвши його Геннадію Головкіну.



Провів 44 бої, в яких здобув 40 перемог (34 – достроково). У 4 поєдинках зазнав поразок.