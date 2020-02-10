Український боксер проведе бій в Римі за пояс WBC International

Український проспект другого напівлегкої ваги Ігор Магурін (12-0-1, 5 КО) проведе бій за пояс WBC International Silver.

Магурін, після червневої перемоги над Джоном Мартінесом (6-6-5, 1 КО) в третьому раунді, повернеться в ринг 29 лютого в Римі, Італія.

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Українець в головному поєдинку вечора боксу зустрінеться з домашнім боксером Міхаелем Магнесом (16-0, 8 КО). Бій пройде в 10-раундовому форматі.

Спорт24 писав, що перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) дізнався дату і місце свого наступного поєдинку. Боксер повернеться в ринг 28 березня в німецькому Карлсруе.

Суперником Сіренка стане досвідчений південноафриканець, екс-володар поясу WBC International Silver Джонні Мюллер (21-9-2, 14 КО). Він відомий українській публіці по бою проти Олександра Усика у 2015 році.