24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Український боксер проведе бій в Римі за пояс WBC International

4 Читать новость на русском
Ігор Магурін / Фото: Володимир Дубик

Український проспект другого напівлегкої ваги Ігор Магурін (12-0-1, 5 КО) проведе бій за пояс WBC International Silver.

Магурін, після червневої перемоги над Джоном Мартінесом (6-6-5, 1 КО) в третьому раунді, повернеться в ринг 29 лютого в Римі, Італія.

Читайте також: Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

Українець в головному поєдинку вечора боксу зустрінеться з домашнім боксером Міхаелем Магнесом (16-0, 8 КО). Бій пройде в 10-раундовому форматі.

Спорт24 писав, що перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) дізнався дату і місце свого наступного поєдинку. Боксер повернеться в ринг 28 березня в німецькому Карлсруе.

Суперником Сіренка стане досвідчений південноафриканець, екс-володар поясу WBC International Silver Джонні Мюллер (21-9-2, 14 КО). Він відомий українській публіці по бою проти Олександра Усика у 2015 році.

Потужний ураган "Сабіна" в Німеччині: фото та відео страшних наслідків
сьогодні
15270
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото
Юрій Семенюк 256
сьогодні 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5094
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 84
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 165
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 341
Новини
Більше новин
Залиште відгук