Український боксер проведе бій за титул WBC

Український боксер Сергій Дерев'янченко може втретє провести бій за чемпіонський пояс. У 2020 році Сергій, який виступає у середній вазі, може поборотися за титул WBC.

Українець може оскаржити пояс WBC проти чинного чемпіона Джермалла Чарло, повідомляє інсайдер Майк Коппінджер з видання The Athletic.

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Як відомо, Дерев'янченко піднявся на першу сходинку рейтингу WBC. Однак поки українець не є офіційним претендентом.

Дерев'янченко піднявся на 1-е місце в топ-15 від WBC. А Джермалл Чарло в цьому році має провести обов'язковий захист титулу. Ґрунт для бою створено. Обидва бійці на контракті у Premier Boxing Champions,

– написав Коппінджер у твіттері.

Що відомо про Джермалла Чарло?

Він завоював вакантний титул WBC 21 квітня 2018 року проти Уго Сентено. Після цього він тричі його захистив.

Останній бій провів 7 грудня 2019 року, перемігши ірландця Денніса Хогана. Загалом на професійному ринзі провів 30 бої, усі виграв.

Джермалл не варто плутати з його братом-близнюком – Джермеллом Чарло. Він чемпіон світу WBC у першій середній вазі.

Титульні бої Дерев'янченка

Перший шанс виграти титул чемпіона світу українець отримав у 2018 році. 27 жовтня Сергій програв Данієлю Джейкобсу за вакантний пояс IBF.

Другу можливість здобути титул IBF Дерев'янченко не використав у 2019 році. 5 жовтня Сергій суперечливим рішенням суддів програв Геннадію Головкіну.

Також ЗМІ повідомляють, що Дерев'янченко може провести бій за пояс WBO з Деметріусом Андраде.