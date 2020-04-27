Український боксер проведе бій за титули WBC і WBO: нова дата поєдинку
Український боксер Віктор Постол повинен провести бій з чемпіоном світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміресом. Через пандемію COVID-19 бій двічі перенесли. Спершу поєдинок мав пройти у Китаї, а згодом його перенесли у США.
Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав попередню дату бою, інформує Boxingnews 24.
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Ми сподіваємося влаштувати цей бій, який стане головним протистоянням в першій середній вазі, десь в липні,
– сказав Арум.
За словами Арума, Top Rank планує проводити по чотири бої в рамках одного вечора боксу. "Кількість боїв необхідно звести до мінімуму, щоб гарантувати безпеку бійців заради загального блага", – заявив промоутер.
Він також розповів, що судді не зможуть перебувати безпосередньо біля рингсайду.
"Нам доведеться внести багато змін, але ми будемо ретельно працювати над тим, щоб влаштувати ці приголомшливі поєдинки", – резюмував Боб Арум.
Бій Постол – Рамірес мав пройти 2 лютого в Китаї, однак через спалах коронавірусу його перенесли у США на травень.
У США також різко почала зростати кількість випадків зараження COVID-19, тому бій вимушено перенесли на невизначений термін.
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Шлях Постола до титульного бою
- Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул у жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.
- У наступному бою в липні Віктор програв титул знаменитому американцеві Терренсу Кроуфорду.
- 27 квітня 2019 року Постол переміг француза Мохамеда Мімуна у поєдинку за право битися з чемпіоном WBC.
- Згодом організація зобов'язала Раміреса як чемпіона WBC провести захист титулу.
Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.
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