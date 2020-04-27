Український боксер проведе бій за титули WBC і WBO: нова дата поєдинку

Український боксер Віктор Постол повинен провести бій з чемпіоном світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміресом. Через пандемію COVID-19 бій двічі перенесли. Спершу поєдинок мав пройти у Китаї, а згодом його перенесли у США.

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав попередню дату бою, інформує Boxingnews 24.

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Ми сподіваємося влаштувати цей бій, який стане головним протистоянням в першій середній вазі, десь в липні,

– сказав Арум.

За словами Арума, Top Rank планує проводити по чотири бої в рамках одного вечора боксу. "Кількість боїв необхідно звести до мінімуму, щоб гарантувати безпеку бійців заради загального блага", – заявив промоутер.

Він також розповів, що судді не зможуть перебувати безпосередньо біля рингсайду.

"Нам доведеться внести багато змін, але ми будемо ретельно працювати над тим, щоб влаштувати ці приголомшливі поєдинки", – резюмував Боб Арум.

Бій Постол – Рамірес мав пройти 2 лютого в Китаї, однак через спалах коронавірусу його перенесли у США на травень.

У США також різко почала зростати кількість випадків зараження COVID-19, тому бій вимушено перенесли на невизначений термін.

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Шлях Постола до титульного бою

Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул у жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

У наступному бою в липні Віктор програв титул знаменитому американцеві Терренсу Кроуфорду.

27 квітня 2019 року Постол переміг француза Мохамеда Мімуна у поєдинку за право битися з чемпіоном WBC.

Згодом організація зобов'язала Раміреса як чемпіона WBC провести захист титулу.

Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

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