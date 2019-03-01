Відомий український боксер проведе наступний бій в Росії: дата

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) отримав дату і місце проведення свого наступного бою.

Перший бій Хегая в 2019 році відбудеться 30 березня у Володимирі (Росія), повідомляє Luckypunch.net.

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Суперник українця у 8-раундовому поєдинку ще невідомий. Ймовірно, Хегай проведе розминочний бій для збереження своєї позиції в топ-15 рейтингу WBA в напівлегкій вазі. У рейтингу WBO Хегай посідає восьме місце.

Спорт 24 писав, що Хегай в останній раз виходив на ринг у листопаді минулого року – в Філадельфії українець одноголосним рішенням суддів (79:72, 77:74 і 77:74) розібрався з Хорхе Діасом (19-6-1, 10 КО).

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