Український боксер Редкач після сенсаційної перемоги кинув виклик чемпіону WBC

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) хоче провести бій за титул чемпіона світу WBC. Цим поясом наразі володіє Шон Портер.

На початку літа Редкач на вечорі боксу в США здобув сенсаційну перемогу над іменитим американцем Девоном Александером. Редкач, який домінував практично весь поєдинок, в шостому раунді відправив колишнього чемпіона світу в третій нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

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За словами українця, наступний бій він хотів би провести проти чемпіона світу за версією WBC Шона Портера. Редкач заявив, що кинув виклик Портеру після бою і той його прийняв.

Були розмови про такий поєдинок, на моєму бою з Александером був і сам Портер. Чув, що переможець нашого поєдинку повинен був зустрітися з ним. Портер у мене питав: "З ким би ти хотів зустрітися в бою за титул?". Відповів, що з тобою й іншими чемпіонами. Відразу після поєдинку з Александером сказав Портеру, що хочу з ним битися. Він прийняв виклик і був радий цьому,

– цитує Івана Sport Arena.

Та, як каже український боксер, восени він проведе бій проти іншого боксера, прізвище якого поки не може назвати.

Зараз, швидше за все, я буду битися у вересні з іншим бійцем. Це топовий боксер, чотириразовий чемпіон світу, але поки не можу назвати його ім'я. Скажу так: це буде велике випробування для мене і великою честю зустрітися з таким бійцем,

– резюмував українець.

33-річний Редкач почав професійно боксувати у 2009 році, поєдинком з Кейтом Келлі, якого переміг технічним нокаутом у 4 раунді. Після того Іван виграв ще 18 поєдинків поспіль, аж допоки влітку 2015-го не поступився чорногорцю Деяну Златічаніну. Післ того Редкача спіткала чорна смуга – лише одна перемога в наступних 3 поєдинках (1 поразка й 1 нічия).

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Івану вдалося успішно розпочати 2017 рік. 28 січня українець у Лас Вегасі переміг технічним нокаутом Деймона Брока (8 раунд). 2 червня 2019 року він переміг Девона Александера.

Що стосується Портера, то американський професійний боксеh був чемпіон світу в напівсередній вазі за версією IBF (2013-2014 роки) й досі володіє поясом WBC. На професійному ринзі він провів 33 бої, виграв 30, двічі програв та одно разу звів бій до нічиєї. Останній бій провів 9-го березня 2019 року й по очках переміг Йорденіса Угаса.