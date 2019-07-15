Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях

Український боксер Іван Редкач наступний бій може провести проти зіркового екс-чемпіона Едріена Бронера. Це може бути 29-й бій українця на професійному ринзі.

Авторитетний інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Бронер та Редкач будуть битися один проти одного.

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Джерела розповіли, що поєдинок Едріена Бронера проти Івана Редкача перебуває у розробці на осінь. Бронер знову хоче повернутися на ринг, в цей раз після поразки від Менні Пак'яо, в бою з яким він не виглядав конкурентно. Редкач буде битися на тлі головної перемоги в кар'єрі: несподіваного нокауту в поєдинку проти Девона Александера у травні, під час дебюту в напівсередній вазі,

– написав інсайдер у Twitter.

Redkach is coming off a career-best victory, an upset knockout of Devon Alexander in May in his debut at 147 pounds https://t.co/QxiiA1vht9 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 14 июля 2019 г.

29-річний Бронер колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях: друга напівлегка (WBO, 2011-2012), легка (WBC, 2012-2014), перша напівсередня (WBA, 2015-2016), напівсередня (WBA, 2013). Бронер бився проти Пак'яо в січні, поступившись одноголосним суддівським рішенням.

Американський боксер не може перемогти в трьох поєдинках поспіль. У 2018 році він звів внічию бій з Джессі Варгасом, а перед цим програв Майкі Гарсії. Остання перемога Бронера датована лютим 2017 року, коли він роздільним суддівським рішенням взяв верх над Адріаном Гранадосом.

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33-річний Редкач почав професійно боксувати у 2009 році, поєдинком з Кейтом Келлі, якого переміг технічним нокаутом у 4 раунді. Після того Іван виграв ще 18 поєдинків поспіль, аж допоки влітку 2015-го не поступився чорногорцю Деяну Златічаніну. Післ того Редкача спіткала чорна смуга – лише одна перемога в наступних 3 поєдинках (1 поразка й 1 нічия).

Івану вдалося успішно розпочати 2017 рік. 28 січня українець у Лас Вегасі переміг технічним нокаутом Деймона Брока (8 раунд). 2 червня 2019 року він переміг Девона Александера. На початку літа Редкач на вечорі боксу в США здобув сенсаційну перемогу над іменитим американцем Девоном Александером.