Український боксер Сергій Дерев'янченко провів відкрите тренування на вулиці в Нью-Йорку: фото

29 Читать новость на русском
Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко

Український боксер Сергій Дерев'янченко готується до чемпіонського бою проти Геннадія Головкіна. Обидва боксери вийдуть в ринг в боротьбі за чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі.

Боксер, який живе та тренується в США, провів відкрите тренування в Нью-Йорку. Саме тут в суботу, 5 жовтня, відбудеться бій проти Головкіна.

Читайте також: Планую показати світу, що я наступна суперзірка з України, – Дерев'янченко

При цьому саме тренування відбулося на вулиці поблизу "Медісон Сквер Гарден", де і відбудеться бій.

 

blog_ava
Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі: коли стартує
сьогодні
8118
Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 20:45 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
621
Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
сьогодні 19:40 Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
Михайло Гема 583
Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 15:40 Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
2439
Українка Магучіх пояснила відмову боротися з росіянкою за золото чемпіонату світу
сьогодні 08:03 Українка Магучіх пояснила відмову боротися з росіянкою за золото чемпіонату світу
3716
Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
30 вересня 19:06 Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
552
Новини
Більше новин
Залиште відгук