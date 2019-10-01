Український боксер Сергій Дерев'янченко провів відкрите тренування на вулиці в Нью-Йорку: фото

Український боксер Сергій Дерев'янченко готується до чемпіонського бою проти Геннадія Головкіна. Обидва боксери вийдуть в ринг в боротьбі за чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі.

Боксер, який живе та тренується в США, провів відкрите тренування в Нью-Йорку. Саме тут в суботу, 5 жовтня, відбудеться бій проти Головкіна.

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При цьому саме тренування відбулося на вулиці поблизу "Медісон Сквер Гарден", де і відбудеться бій.